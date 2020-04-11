طريقة عمل صفائح اللحمة بأسهل الخطوات

صفائح اللحمة من المعجنات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات وبأقل المكونات.
نقدم لكم طريقة عمل صفائح اللحمة من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير صفائح اللحمة
لحمة مفرومة
عيش لبناني
عيش تورتيلا
عيش شامي
بصل
طماطم مفرومة
ثوم
دبس رمان
سماق
طحينة
زبادي
بهارات لحمة
فلفل اخضر مفروم حار وبارد
بودرة بصل
بودرة ثوم
بابريكا
طريقة تحضير صفائح اللحمة
* يخلط البصل المفروم والثوم المفروم مع اللحمة المفرومة
* يضاف الثوم والبصل البودرة والبابريكا والسماق
* وتتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الفلفل الحار والبارد وتقلب كل المكونات معا
* ثم يفتح العيش الشامي واللبناني والتورتيلا ثم يضاف خليط اللحم
* ثم يوضع العيش في صينية فرن ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم الصفائح