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اقتصاد

شعبة السيراميك: خفض سعر المازوت من القرارات الجيدة لدعم الصناعة

السبت 11/أبريل/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أكد شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات أن قرار خفض أسعار المازوت من الإجراءات الجيدة التى اتخذتها الحكومة ، وتتوافق مع الأسعار العالمية من خفض النفط وغيره. 

وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الفترة الحالية تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التى من شأنها دفع عجلة الإنتاج ودعم الصناعة لمواجهة الأزمة الراهنة. 

ولفت الى أن القطاع الصناعى هو قاطرة النمو، وهناك اجتماعات دورية مع المسؤولين بشكل متواصل للوقوف على آخر مستجدات أزمة كورونا وما ينتج عنها من أزمات بالصناعة.
 
وأشار إلى أن القطاع الصناعى لا يمكن بأى حال من الأحوال الاستغناء عن العماله لديه، وسيتم الحفاظ عليها والعمل على تدريبها. 

وأعلنت وزارة البترول موافقة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على خفض أسعار المازوت للصناعات بقيمة 350 جنيها للطن؛ ليسجل 3950 جنيهًا مقابل 4200 جنيه، إضافة إلى خفض أسعار البنزين، وتثبيت أسعار السولار.
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