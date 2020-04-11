كوريا الجنوبية تسجل حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا

أفادت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها بأن كوريا الجنوبية سجلت نحو 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى لـ 10 آلاف و430 حالة.





وقد أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة عن تسجيل 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



