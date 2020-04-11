كوريا الجنوبية تسجل حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا

أفادت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها بأن كوريا الجنوبية سجلت نحو 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى لـ 10 آلاف و430 حالة.
وقد أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة عن تسجيل 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وشكلت نسبة النساء 59.81% من إجمالي حالات الإصابة فى كوريا الجنوبية وهى 6250 حالة، مقابل 40.19% نسبة للرجال لـ4200 حالة.. وحسب الفئة العمرية، جاء عدد الإصابات في العشرينات من العمر بنسبة 27.28% (2851 حالة) في صدارة القائمة، وتلاهم الأشخاص في الخمسينات بنسبة 18.37% (1920 حالات) والأربعينات بنسبة 13.36% (1396 حالة) والستينات بنسبة 12.63% (1320 حالات).