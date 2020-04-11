بعد خفض سعر المازوت 350 جنيها للطن.. رجال الصناعة يؤكدون: القرار صائب.. يساهم فى دعم القطاع الصناعي.. ويدفع عجلة الإنتاج

شريف الجبلي: خفض سعر المازوت يدعم الصناعة ويدفع عجلة الإنتاج

شعبة السيراميك: خفض سعر المازوت من القرارات الجيدة لدعم الصناعة

دباغة الجلود: خفض سعر المازوت قرار صائب ويعزز الإجراءات الاقتصادية لمواجهة كورونا

فى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة المقبلة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.وأكد رجال الصناعة أهمية قرار خفض سعر المازوت من ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لافتين إلى أنه يدعم الصناعة الوطنية، ويدفع عجلة الإنتاج، ومن شأنه الحفاظ على العمالة.وأكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن اتجاه الحكومة لخفض أسعار المازوت للصناعة من ضمن الإجراءات التى اتخذتها، ومن شأنه دعم الصناعة وخفض التكلفة الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج.وقال الجبلى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الأزمة الراهنة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على العمالة والخروج بالصناعة الوطنية منها بأقل الخسائر الممكنة.وأضاف أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة سواء فيما يتعلق بالمساعدة التصديرية أو الحوافز المادية من شأنها دفع عجلة الإنتاج.واتفق معه فى الرأى، شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، حيث أكد أن قرار خفض أسعار المازوت من الإجراءات الجيدة التى اتخذتها الحكومة، وتتوافق مع الأسعار العالمية من خفض النفط وغيره.وقال عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه في الفترة الحالية تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التى من شأنها دفع عجلة الإنتاج ودعم الصناعة لمواجهه الأزمة الراهنة.وأضاف أن القطاع الصناعى هو قاطرة النمو، وهناك اجتماعات دورية مع المسئولين بشكل متواصل للوقوف على آخر مستجدات أزمة كورونا وما ينتج عنها من أزمات بالصناعة.وأشار إلى أن القطاع الصناعى لا يمكن بأى حال من الأحوال الاستغناء عن العماله لديه، وسيتم الخفاظ عليها والعمل على تدريبها.من جانبه، أشاد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، بقرار خفض أسعار المازوت المخصص للصناعة المحلية.وقال حربى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن الاتجاه لخفض أسعار المازوت للصناعة قرار صائب ويعزز المحفزات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة كورونا.وكانت وزارة البترول أعلنت موافقة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على خفض أسعار المازوت للصناعات بقيمة 350 جنيها للطن؛ ليسجل 3950 جنيهًا مقابل 4200 جنيه، إضافة إلى خفض أسعار البنزين، وتثبيت أسعار السولار.