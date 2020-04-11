توجد صعوبة في التواصل.. برلماني: بنشتغل عن طريق غرف العمليات ولا لـ الاجتماعات

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن هناك صعوبة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا أن تجتمع الإدارات المحلية وفقا لنصابها الدستوري، وهذا لأن عددها يتجاوز العدد التي تتيحه مكالمات "الفيديو كونفرانس".





وتابع أحمد السجيني، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن هناك فرصة كبيرة لمجلس الوزراء بالاجتماع عن طريق "فيديو كونفرانس" لأن العدد لا يتجاوز الـ 27 محافظ، او 15 وزير، مؤكدًا على أن أصبح هناك صعوبة في متابعة الإدارات المحلية وأعمالها.





وأوضح ان البرلمان حرص في المقام الأول على سلامة المواطنين ورؤساء المحليات، لذلك تم تنفيذ عملية الإرجاء سواء على مستوى نظام اللجان النوعية أو على مستوى انعقاد اللجان أو على مستوى الجلسات العامة.

وأكد أن هذا لا يعني أن سيتم تعطيل اعمال البرلمان بشكل كامل، وبالتالي جاء توجيه من رئيس مجلس النواب أن يتعامل كل من رؤساء اللجان النوعية فيما يخصه بشكل محدود من خلال الاتصال المباشر بالوزير المختص وتجميع المعلومات.

وأوضح أن تم عمل شبه غرفة عمليات في لجنة الإدارة المحلية لتجميع المعلومات والعمل عليها، لإصدار التقارير الدورية.