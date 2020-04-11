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محافظات

لمواجهة فيروس كورونا.. استمرار حملات التطهير بقرى ومدن القليوبية.. صور

السبت 11/أبريل/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

واصلت محافظة القليوبية جهود تطهير وتعقيم المدن والقرى في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا.


ودفعت المحافظة بفرق الطب الوقائي والطب البيطري إلى القرى والعزب والأحياء على مستوى المحافظة لاستمرار أعمال التطهير والتعقيم.


وقال عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المراكز والمدن والأحياء قامت باستكمال حملات التطهير مكبرة للمباني والمنشآت والشوارع وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين.


وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير جميع المنشآت التابعة لجميع القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة بخلاف خطط التطهير الذاتي التى تقوم بها بعض المديريات وخطط تطهير المساجد والكنائس، فضلا عن خطط تطهير يقوم بها المجتمع المدني، حيث تم توفير 10 أطنان كلور و125 جهاز رش وتم تطهير ديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومقرات الوحدة المحلية القروية، بالإضافة إلى جميع المباني الحكومية التابعة للوحدات المحلية.


وأوضح محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع مدير أمن القليوبية لتطهير جميع المنشآت الشرطية، كما تم تكليف مديرية التموين والوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالبدء الفوري في تنفيذ حملات مشتركة من إدارات التموين والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها ومباحث التموين للرقابة على جميع الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع.

لمواجهة فيروس كورونا.. استمرار حملات التطهير بقرى ومدن القليوبية.. صور
لمواجهة فيروس كورونا.. استمرار حملات التطهير بقرى ومدن القليوبية.. صور
لمواجهة فيروس كورونا.. استمرار حملات التطهير بقرى ومدن القليوبية.. صور
لمواجهة فيروس كورونا.. استمرار حملات التطهير بقرى ومدن القليوبية.. صور
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