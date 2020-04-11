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محافظات

عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

السبت 11/أبريل/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تشهد محافظة البحيرة، حملات يومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية منذ توجيه رئيس الجمهورية، بإزالة تعديات المواطنين الذين استغلوا أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقاموا بالبناء المخالف والتعدى على أراضى أملاك الدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأهاب المحافظ بالمواطنين عدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التي تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين. 

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (أبو حمص - دمنهور - ابو المطامير - شبراخيت - بدر - الرحمانية - المحمودية- كوم حمادة)، عن إزالة 32 حالة تعدٍ على مساحة 6356 م2 عبارة عن:

- 5 حالات إزالة في المهد بإجمالى مساحة 1724 م تابعة للوحدة المحلية لقرية سيدي عقبة بالمحمودية عبارة عن مباني وشدات خشبية وصبة سقف وسور بالطوب الأبيض وسمل خرساني 

- إزالة 4 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 1155 مترا مربعا بقري كوم القناطر ودمسنا وبركة غطاس ومدينة أبوحمص عبارة عن قواعد خرسانية وشدة خشبية في المهد لإنشاء سملات خرسانية.

- إزالة 5 حالات تعدٍ علي أراضٍ زراعية بمساحة 1123 مترا مربعا بعزبة العارض بقرية نديبه وفي زمام مجالس قرى سنهور وافلاقه والابعادية وفي زمام منشاه حمور التابعة لمجلس قرية زاويه غزال بدمنهور.

- إزالة 5 حالات تعدٍ علي أراضٍ زراعية بمساحة 628 بقري عمر مكرم و النجاح وبغداد ببدر عبارة عن شدات خشبية وإزالة مبني مكتمل بصبة خرسانية ومبني بالطوب الأبيض.

- 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 400 م بقري عزبة جمعة و ابو درة بشبراخيت عبارة عن أسوار بالطوب الابيض وفرشه خرسانية وتم التحفظ على بعض مواد البناء

- إزالة 2 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية بمساحة 368 مترا عبارة عن سملات خرسانية و مبني بالطوب الابيض بنطاق مركز أبو المطامير وتمت مصادرة المعدات ومواد البناء.

- إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 334 م٢ بقري كوم الفرج والناصر بأبو المطامير عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض وشده خشبية.

- إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية في المهد بمساحة 226 م بقرية البريجات بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض 

- إزالة فورية في المهد خارج الحيز العمراني بمساحة 200 م بندر ابو المطامير عبارة عن مبني بالطوب الأبيض وقواعد اسمنتيه و خرسانية.

- إزالة فورية في المهد خارج الحيز العمراني المعتمد بقرية الحويحي بأبو المطامير بمساحة 168م٢ عبارة عن قواعد وسملات خرسانية.

- إزالة حالة تعدٍ بالرحمانية بمساحة 30م عبارة عن أعمدة حديدية وتندة صاج.
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
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