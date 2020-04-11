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زور مصر من البيت..مبادرة هامة من وزارة السياحة..فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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أسامة علي

استعرضت الإعلامية لميس سلامة مبادرة وزارة الآثار تحت عنوان "زوروا مصر من البيت"، لافتة إلى أن هذه المبادرة لاقت اهتماما واسعا من  وسائل الإعلام العالمية .

وقالت سلامة خلال برنامج " صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدى أنه من خلال هذه المبادرة يستطيع الجميع زيارة الأماكن الاثرية بمصر ولكن من خلال الانترنت عبر الدخول على صفحة وزارة السياحة والاثار على الفيس بوك وتويتر.

وأكدت  أن وزارة الآثار تنشر يوميا فيديوهات خاصة بأماكن سياحية جديدة، لافتة إلى أن الهدف من هذه المبادرة الترويج لمصر عالميا.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية مبادرة لزيارة المناطق الأثرية بشكل افتراضي عبر الانترنت.

وتقوم الوزارة بتنظيم جولات افتراضية داخل مواقع ومساجد وأديرة أثرية، بهدف الترويج للسياحة في مصر رفع الوعي الثقافي للمشاهدين أثناء وجودهم في منازلهم وأيضا للترويج الى الآثار المصرية، خاصة بعد تأثر قطاع السياحة بسبب إجراءات مواجهة وباء كورونا، التي أدت إلى إغلاق المناطق الآثرية والفنادق إضافة إلى تعليق الطيران من وإلى مصر

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