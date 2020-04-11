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محافظات

خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا

السبت 11/أبريل/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القوات المسلحة قامت بتطهير مبنى ديوان عام المحافظة مساء أمس، الجمعة، وذلك استمرارًا لجهودها المتواصلة فى مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصرى من أى خطر محتمل، حيث ستقوم القوات المسلحة بإجراء التعقيم والتطهير اللازم لعدد من المنشآت الأخرى بالمحافظة بما يحقق سلامة وحماية العاملين بها ومرتاديها من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.


وأكد الداودى أن القوات المسلحة كعادتها دائمًا تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية والاحترازية السريعة لمجابهة جميع التهديدات، كما أشاد بالروح المعنوية العالية التى لمسها من جميع العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية والأسلوب الاحترافى الذى استخدمته الأطقم المتخصصة فى أعمال التطهير.


وأشار إلى أن الشعب المصرى يُقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة للحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصرى.


وأضاف الداودى، أنه يوجد تعاون كبير بين المحافظة والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والمواطنين لتطهير المؤسسات الحكومية والشوارع والمنازل يوميا للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.


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خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا
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