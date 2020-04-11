مطالبا بالتصدي لها.. برلماني: شائعات كورونا أخطر من الفيروس نفسه

حذر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، من الخطورة الهائلة التى تنطوي عليها عملية إطلاق الشائعات الكاذبة والمغرضة فيما يخص كورونا من جانب أبواق الإخوان الإرهابيين والمأجورين بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين وخلق حالة هلع غير مبررة.





وأكد النائب في بيان له، أن مصر لا تزال قادرة على السيطرة على الوباء ومكافحته بقوة، مشيرا إلى أن التصدي الحاسم لالة الشائعات الاخوانية يجنب الوطن ويلات كثيرة ويحمينا من مصير مخيف تعرضت له الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية واسبانيا وايطاليا.



