شاهد.. رئيس أوغندا يكافح فيروس كورونا بالرياضة

نشر الرئيس الأوغندي، يورسي موسفني، مقطع فيديو أثناء تأديته التمرينات الرياضية في منزله.





وكان ذلك في إطار جهود الرئيس الأوغندي لحث المواطنين على البقاء في منازلهم، وتمضية الوقت، والالتزام بفترة الحجر المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا.





وكان يوري موسيفيني، حذر المواطنين في بلاده من التجمع لممارسة الرياضة عند الجسر الشمالي وطالبهم بممارسة الرياضة في المنزل، ووعدهم بنشر فيديو له أثناء قيامه بذلك.





وكتب الرئيس الأوغندي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "شاهدت مقطع فيديو لكثير من الناس في الجسر الشمالي يتجولون، وهم يمارسون الرياضة. يجب أن يتوقف الجميع عن هذا. إذا كنت تريد ممارسة الرياضة، يمكنك القيام بذلك في الداخل. سأريكم كيف يتم ذلك غدا. سأقوم بعمل فيديو لذلك".



