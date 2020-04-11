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فن

تريند الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في نفس الجيم.. منتج يطلب رشوة من نجمة شهيرة

السبت 11/أبريل/2020 - 11:05 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:



أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا كبيرا من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".



نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة له عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها يؤدي التمرينات الرياضية، بالتزامن مع فترة الحجر المنزلي الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 


شهد الوسط الفني في الأيام الأخيرة الماضية، وعلى مدار الأسبوع الماضي  العديد من القضايا والحوادث التي أحدثت جدلًا واسعًا في الوسط الفني، العالمي والعربي على حد سواء، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز تلك القضايا والحوادث. 


نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، التقطتها على طريقة "السيلفي" وظهرت فيها ترتدي الحجاب لأول مرة.
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