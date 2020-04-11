لمواجهة كورونا.. محافظ أسيوط يترأس حملة لرش وتطهير الشوارع

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة مكبرة لرش وتطهير شوارع وميادين "شركة فريال وشارع الجمهورية وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" وميدان المجاهدين" بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط خلال ساعات الحظر وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة بمصاحبة سيارات تحمل مكبرات صوت لإذاعة وترديد الأغانى الوطنية وحث المواطنين على الالتزام بالمنزل خلال أوقات الحظر.





ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتمديد قرار الحظر لمدة أسبوعين آخرين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشآت الحكومية والمنشآت العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط.





حيث انطلقت الحملة من أمام الديوان العام لتشمل تطهير شارع كورنيش النيل "الثورة" وشارع ميدان الحرب والسلام ثم شارع الجمهورية وشركة فريال وشارع محمود رشوان وميدان المنفذ "الشهيد احمد جلال" ومنطقة البركة وميدان المجاهدين بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ومعدات وسيارات حدة الإنقاذ السريع.





ووجه محافظ أسيوط الشكر لقيادات شركة المياه ووحدة الإنقاذ السريع والعاملين بهما لجهودهم فى أعمال التطهير ورش الشوارع والميادين والمنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وبمشاركة وتكاتف جميع الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مشددا على رؤساء المراكز والأحياء باستمرار أعمال التطهير والنظافة ورفع جميع المخلفات وتجمعات القمامة بصفة يومية حفاظًا على النظافة العامة والشكل الحضارى للمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى وتعميق قيم الولاء والانتماء عند الشباب.





كان محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التى أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



