مد العمل في البريد والبنك الزراعي للخامسة مساء لصرف مستحقات العمالة غير المنتظمة

نشر المركز الإعلامي لمجلسً الوزراء فيديو جراف حول الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وصرف ٥٠٠ جنيه دعما للعمالة المتضررة.





وأوضح الفيديوجراف أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، سيتم صرف المرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من فيروس كورونا .





وأشار الى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم ٢٠٣٠ على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف.





وأشار الفيديوجراف إلى أن جهات الصرف هي هيئة البريد المصري والبنك الزراعي مشيرا إلى أنه لضمان صرف المبلغ لكل المواطنين المسجلين على المنظومة تم مد العمل في البريد والبنك حتى الساعة الخامسة مساء.



