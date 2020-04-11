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اقتصاد

التنظيم والإدارة: أكثر من 8 آلاف عملية تحميل شهدها تطبيق «اقرأ»

السبت 11/أبريل/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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اية الجارحى
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن عدد مرات تحميل كتب مسابقة مبادرة "كل يوم كتاب" عبر تطبيق "اقرأ" الذي أطلقه الجهاز بلغ 8 آلاف و457 مرة.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، السبت، أن التطبيق يتيح إمكانية تحميل كتب إلكترونية تتناول عدة مجالات منها علم الاجتماع، التربية، التكنولوجيا، المسرح وغيرها، لتتلاءم مع الأذواق المختلفة والاهتمامات المتنوعة لدى القطاع العريض من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأشار البيان إلى أن الجهاز حرص في هذا الشأن على التعاون مع خبراء وزارة الثقافة لإنتقاء هذه الكتب بعناية شديدة ووفق عدة معايير منها بساطة لغتها وصغر حجمها وإتاحتها في نسخة إلكترونية مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن مطلع الشهر الجاري إطلاق التطبيق الاليكتروني "إقرأ" ضمن مبادرة "كل يوم كتاب" عبر الرابط www.read.caoa.gov.eg، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، لتشجيع موظفي الجهاز الإدارى للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار  فيروس كورونا المستجد.

وعقب انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية سيقوم الجهاز باستخدام التطبيق في إجراء مسابقة يقوم فيها الموظفين بالإجابة على مجموعة من الأسئلة لقياس الاستفادة من هذه الكتب وسيتم اختيار وإعلان أسماء الفائزين اليكترونيًا، وسيتم منحهم مكافآت مالية وفقًا لمستويات تقييم مختلفة.
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