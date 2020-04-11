البريميرليج أكثر المتضررين.. انهيار القيمة السوقية للدوريات الخمس الكبرى بسبب كورونا

حققت لعبة كرة القدم، خسائر كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، بعد تفشي وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في تجميد النشاط الكروي، في أغلب دول العالم.





ووفقًا لموقع " ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات وأسعار اللاعبين، فإن كرة القدم وتحديدًا الدوريات الخمس الكبرى، خسرت 9.2 مليار يورو في الشهر الأخير فقط.





وأشار الموقع في تقريره، إلى أن هذه الخسائر، تعود للقيمة السوقية للاعبين فقط، بعيدًا عن الخسائر التجارية الأخرى، مثل حقوق البث، وتذاكر المباريات، وغيرهم.





ويعد الدوري الانجليزي أكثر المتضررين من تجميد النشاط، حيث خسر لاعبي الفريق 1.8 مليار يورو من قيمتهم السوقية.





وجاءت باقي خسائر الدوريات الكبرى كالتالي..





الدوري الإسباني (1.7 مليار يورو).



الدوري الإيطالي (مليار يورو).





الدوري الألماني (908 مليون يورو).