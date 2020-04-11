رسائل هامة من مقيمين بالولايات المتحدة للمواطنين في مصر.. فيديو

عرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو لشاب وفتاة مصريين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، يوجهان من خلاله رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن انتشار فيروس كورونا فى مصر مقارنة بالولايات المتحدة، إضافة إلى توافر مستلزمات الوقاية من الفيروس.





وأوضح الشاب، خلال فيديو أذاعه برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدى، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن المستلزمات الطبية مثل الكمامات والقفازات للوقاية من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة غير متواجدة.





من جانبها، أكدت الفتاة أنه بمقارنة الأوضاع بين مصر وأمريكا، نجد أنها فى مصر أفضل بكثير، حيث تتحمل تكاليف التحاليل والعلاج، أما الولايات المتحدة فلا تفعل ذلك.





ووجه الشاب والفتاة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية على الإجراءات التى تم اتخاذها لمكافحة وباء كورونا، مطالبين المواطنين بالبقاء فى المنازل واتباع التعليمات.