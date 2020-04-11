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مرأة

بجنيه واحد.. طريقة تحضير التونر في دقائق

السبت 11/أبريل/2020 - 11:02 ص
طريقة تحضير التونر
طريقة تحضير التونر في المنزل
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حياة عبد العزيز
التونر واحد من الأدوات التجميلية التي لا يمكن أن تتخلى عنها الفتيات، ونظرًا لارتفاع الأسعار أدوات التجميل، فيمكن تحضير التونر في المنزل بتكاليف بسيطة وأسرع وقت.

والتونر يساعد على نضارة البشرة وانتعاشها، لذلك يجب استخدامه بطريقة يومية، وبعد غسل البشرة لغلق مسام الوجه، وإليكم طريقة تحضير التونر وفقا لموقع stylesatlife.

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مكونات التونر:
- زجاجة فارغة.
- ماء ساخن.
- نعناع جاف.
- شاي أخضر.

طريقة تحضير التونر:
- ضعي ملعقة صغيرة من المكونات على كل ربع كوب ماء.
- ضعي الماء بالمكونات على بعضها البعض واتركيها لمدة يوم كامل.
- قومي بتصفية الماء جيدا.
- اتركي الخليط في الثلاجة.
- استخدمي التونر بعد غسل البشرة جيدا.
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