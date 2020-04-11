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برلمان

إصابة أسرة واحدة.. نائب شبرا الخيمة يكشف تطورات أزمة كورونا بالدائرة

السبت 11/أبريل/2020 - 11:11 ص
شبرا الخيمة
شبرا الخيمة
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أحمد أيمن
كشف النائب سيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، عن آخر تطورات أزمة كورونا بالدائرة، مشيرا إلى أن الفيروس أصاب عائلة واحدة فقط، توفى منها المصاب وأمه، فيما أصيب 33 من الأسرة، وجار الكشف عن باقي سكان الشارع والشوارع المحيطة لحصر ومعرفة أعداد المصابين.

وأوضح حماد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم عزل الشارع الموجود به الأسرة (شارع مهني المونس في منطقة المرجوشي ببهتيم) ووضعه تحت الحجر الصحي، مع توفير جميع الاحتياجات الأساسية للسكان من سلع وخبز حتى لا يخرج أحد من منزله، حيث تطوع 10 شباب من الشارع لتوصيل الطلبات إلى الأهالي في مساكنهم.

وأكد أن عمليات التعقيم مستمرة منذ بداية الأزمة وحتى الآن بدون توقف، حيث تم تطهير الشارع المصاب أمس وجار تطهيره اليوم، وتتم أعمال التطعيم على 3 مراحل، للتأكد من مكافحة الفيروس، لافتا إلى أنها امتدا إلى مناطق أخرى كانت الأسرة المصابة تتردد عليها.

وحذر نائب شبرا الخيمة، من تضخيم الأزمة وإثارة الشائعات حولها، الأمر الذي يؤثر على الحالة النفسية للمواطنين ويؤدي إلى نشر الذعر والبلبلة، وقال: "فيه ناس نشرت شائعات كاذبة بأن شبرا الخيمة كلها مقفولة والدنيا مقلوبة". 
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