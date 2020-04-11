هناكل إيه النهارده؟ طبق مكرونة بالبصل مع كبدة البانيه والسلطة الخضراء

مقادير كبدة البانيه:
ردة
كمون ناعم
عصير ليمون
ثوم
ملح
فلفل أسود
زيت
طريقة تحضير كبدة البانيه:
- وضع المكونات على الكبدة للتتبيل.
- ترك الكبدة لمدة ساعة في الثلاجة.
- يسخن زيت وفير.
- قلي الكبدة في الزيت.
مكونات المكرونة بالبصل:
كيس مكرونة خواتم مسلوقة
1 ثمرة بصل شرائح
1 ملعقة كبيرة ثوم
فلفل أخضر رومي
3 ملعقة كبيرة زيت
ملح
طريقة تحضير المكرونة بالبصل:
- يسخن الزيت ويضاف الملح مع التقليب حتى يصبح بني اللون ثم يضاف الفلفل، والثوم.
- تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب مع الخليط.
- تقدم المكرونة مع كبدة البانيه.