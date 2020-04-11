AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هناكل إيه النهارده؟ طبق مكرونة بالبصل مع كبدة البانيه والسلطة الخضراء

السبت 11/أبريل/2020 - 01:59 م
هناكل ايه النهارده
هناكل ايه النهارده ؟
Advertisements
حياة عبد العزيز
هناكل إيه النهارده؟ سؤال يحير جميع الأمهات يوميا، فالطعام لابد أن يكون صحيا ولذيذا حتى يقبل على تناوله كل أفراد الأسرة، ونقدم لك وجبة طبق مكرونة بالبصل مع كبدة البانيه والسلطة الخضراء على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كبدة البانيه:
ردة
كمون ناعم
عصير ليمون
ثوم
ملح 
فلفل أسود 
زيت 

طريقة تحضير كبدة البانيه:
- وضع المكونات على الكبدة للتتبيل.
- ترك الكبدة لمدة ساعة في الثلاجة.
-  يسخن زيت وفير.
- قلي الكبدة في الزيت.

مكونات المكرونة بالبصل:
 كيس مكرونة خواتم مسلوقة
1 ثمرة بصل شرائح
1 ملعقة كبيرة ثوم
فلفل أخضر رومي
3 ملعقة كبيرة زيت
 ملح 

طريقة تحضير المكرونة بالبصل:
- يسخن الزيت ويضاف الملح مع التقليب حتى يصبح بني اللون ثم يضاف الفلفل، والثوم.
- تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب مع الخليط.
- تقدم المكرونة مع كبدة البانيه.
كبدة البانية كبدة البانية
مكرونة بالبصل مكرونة بالبصل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل تونة بالمكرونة والخبز البني

هنتغدى إيه النهاردة.. كبدة مشوية بالردة مع المكرونة بالصوص الأحمر وسلطة الطحينة

هناكل إيه النهاردة.. طاجن لحمة بالخضار ومكرونة بالخضار والبشاميل ..والحلو: مهلبية بذور الشيا

هناكل إيه النهاردة.. كبدة ومحشي مشكل والحلو كريم كراميل

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة

هناكل إيه النهاردة .. أجنحة دجاج بالصلصة والمكرونة وملوخية .. والحلو: كب كيك دوناتس

ترشيحاتنا

القوى العاملة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد غد وحتى الخميس المقبل

أمريكا في ورطة.. انتشار فيروس آخر أشد خطرا من كورونا

العاملون برئاسة الجمهورية يتبرعون بـ٢٠٪؜ من رواتبهم للعمالة غير المنتظمة

فى ذكرى ميلاد عواطف رمضان.. تزوجت من رجل مهم وتوفيت بسبب خطأ طبى

بينها دول عربية.. الهند تصدر 14 مليون قرص من علاج كورونا لـ 13 دولة

دولة عربية لم تعلن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهارده؟ طبق مكرونة بالبصل مع كبدة البانيه والسلطة الخضراء

بمكياج ناعم .. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

استراليا: دواء مضاد للطفيليات قادر على علاج فيروس كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل