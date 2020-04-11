هناكل إيه النهارده؟ طبق مكرونة بالبصل مع كبدة البانيه والسلطة الخضراء

؟ سؤال يحير جميع الأمهات يوميا، فالطعام لابد أن يكون صحيا ولذيذا حتى يقبل على تناوله كل أفراد الأسرة، ونقدم لك وجبة طبق مكرونة بالبصل مع كبدة البانيه والسلطة الخضراء على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.