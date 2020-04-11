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مرأة

إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود

السبت 11/أبريل/2020 - 12:30 م
أجمل الأزياء باللونين
أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود
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هاجر هانئ
يعتبر اللون الذهبي  من الألوان التى تعتمد عليها الكثير من الفتيات فى السهرات لأن أغلب التصميمات ذات اللون الذهبى تتسم بالتطريزات البراقة التى تخطف الأنظار، ويعد اللون الأسود المكمل الأبرز للون الذهبي، لأنه يبرز جماله وبريقه.

ويعد اللون الذهبى مع الأسود من الألوان التى تزيد من أناقة الفتاة وتجعلها تحصل على إطلالة فخامة ذات قيمة، وبالأخص عند حضورها المناسبات والسهرات.

ولم يقتصر اللون الذهبى والأسود على تصميم محدد ولكن من أكثر القطع التى تكشف عن مزيج الذهبى مع الأسود؛ فساتين السهرة والأحذية الكلاسيكية ذات الكعب العالى أيضا.


ونستعرض فيما يلى أبرز الأزياء ذات اللون الذهبى والأسود.


إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود
إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود
إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود
إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود
إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود
إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود
إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود
إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود
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