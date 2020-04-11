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إرشادات بسيطة للوقاية من إنفلونزا الطيور.. الطهي جيدا يقتلها

السبت 11/أبريل/2020 - 11:57 ص
ارشادات وقائية لمنع
ارشادات وقائية لمنع الإصابة بأنفلونزا الطيور
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آية التيجي
تحدث إنفلونزا الطيور بسبب الإصابة بأحد أنواع فيروس الإنفلونزا الذي نادرًا ما يصيب البشر، وقد تم تحديد أكثر من اثني عشر نوعًا من أنواع إنفلونزا الطيور، بما في ذلك السلالتين اللاتين أصابوا البشر مؤخرًا، وهما H5N1 وH7N9، ويمكن أن تكون  إنفلونزا الطيور البشر مميتة عدم تصيب البشر.

وتفشت إنفلونزا الطيور في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأجزاء من أوروبا. لدى معظم الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض مرض إنفلونزا الطيور كانوا على اتصال بالطيور المريضة. وفي حالات قليلة، انتقلت إنفلونزا الطيور من شخص إلى آخر، تم الإبلاغ عن حالات بشرية منفصلة فقط منذ عام 2015.

ويشعر المسؤولون الصحيون بالقلق من احتمال حدوث تفشِ عالمي إذا تحور فيروس إنفلونزا الطيور إلى شكل ينقل بسهولة أكبر من شخص إلى آخر،  ويعمل الباحثون على لقاحات للمساعدة في الحماية من إنفلونزا الطيور، ولكن يجب ان تعلم بأن هناك طرق للوقاية من إنفلونزا الطيور، وذلك عبر:

1- لقاح إنفلونزا الطيور
منحت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على لقاح يقي من العدوى بسلالة فيروس إنفلونزا الطيور H5N1، وهذا اللقاح غير متاح للعامة، ولكن الحكومة الأمريكية تخزنه وستقوم بتوزيعه في حالة تفشي المرض، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.

ويمكن استخدام هذا اللقاح في بداية تفشي المرض لتوفير حماية محدودة منه لحين تطوير وإنتاج لقاح آخر، فهو مصمم للوقاية من نوع محدد من الفيروسات المتسببة في انتشار المرض، ويواصل الباحثون العمل على تطوير أنواع أخرى من لقاحات إنفلونزا الطيور.

2- توصيات للمسافرين 
إذا كنت تسافر إلى جنوب شرق آسيا أو إلى أي منطقة تتفشى بها إنفلونزا الطيور، ضع في اعتبارك توصيات الصحة العامة التالية، والتي تشمل:

تجنب الطيور المنزلية:
تجنب المناطق الريفية، والمزارع الصغيرة، والأسواق المُقامة في الهواء الطلق إذا كان ذلك ممكنًا.

غسل اليدين:
يُعد غسل اليدين إحدى أبسط أساليب الوقاية من العدوى بكافة أنواعها وأفضلها، او يمكن استخدم معقم اليد القائم على الكحول بنسبة كحول 60 في المائة على الأقل عندما تسافر.

اطرح أسئلة عن إنفلونزا الطيور قبل السفر:
اسأل طبيبك عن حقنة الانفلونزا، وهو إجراء وقائي فقط ولك ليس حماية كاملة من الإصابة بـ إنفلونزا الطيور بالتحديد، ولكنها قد تساعد في التقليل من خطر العدوى المتزامنة مع فيروسات إنفلونزا الطيور والبشر.

تجنب منتجات الدواجن والبيض قدر المستطاع :
نظرًا لأن الحرارة تقضي على فيروس إنفلونزا الطيور، فلا تشكّل الدواجن المطهوة خطرًا على الصحة، ومع ذلك، فمن الأفضل توخي الحذر عند التعامل مع الدواجن وتحضيرها، فقد تكون ملوثة بالسالمونيلا أو نوع آخر من البكتيريا الضارة.

تجنب التلوث التبادلي:
استخدم الماء الساخن والصابون لغسل ألواح التقطيع والأواني وكل الأسطح التي لمست الدواجن النيئة.

احرص على طهي الطعام جيدًا:
وكنوع من الحماية من أنفلونزا الطيور عليك بطهي الدجاج حتى تتشرب السوائل، وتصل درجة الحرارة الداخلية إلى 74 درجة مئوية (165 فهرنهايت) على الأقل.

ابتعد عن البيض النيئ:
غالبًا ما تكون قشرة البيض ملوثة بروث الطيور، لذا تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على بيض نيئ أو غير مطهو جيدًا.
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