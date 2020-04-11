شغل يناسب مؤهلاتك.. محمد هنيدي يشعل تويتر بفيديو كوميدي





واستعرض محمد هنيدي في الفيديو مقطع من فيلم "وش إجرام " بعنوان عالم هنيدي، وكتب معلقا على الفيديو: "لما أخيرا تلاقي شغل يناسب مؤهلاتك".





وحاز مقطع الفيديو على ردود واسعة من جانب متابعيه ومحبيه، وعلق بعضهم، قائلا: الفيلم دا مهما اتفرج عليه بيضحكني

بنحبك يا هنيدي من أكتر الممثلين الي مش هتتكرر بخفه دمها





يذكر أن أن آخر اعمال هنيدى السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل، وشارك فى بطولته كل من الفنان باسم سمرة ودرة، وهالة فاخر.





لما أخيرًا تلاقي شغل يناسب مؤهلاتك 😂🤣 pic.twitter.com/1t1PVhv0IQ — عالم هنيدي (@HenedysWorld) April 10, 2020

نشر الفنان محمد هنيدي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".