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محافظات

لمخالفتهم القرارات.. تحرير 40 محضرا وغلق 10 محلات بقرى كفر الدوار

السبت 11/أبريل/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار أعمالها فى غلق المحلات التجارية المختلفة، وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة والصيدليات ومنافذ بيع السلع  للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق.

وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين واستمرار وتكثيف تلك الحملات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد  مرزوق عدة حملات بيئية ومرورية موسعة على المحلات في بنطاق (كوم البركة - دفشو - السعرانية - السبلة- ووسط البلد)، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية والرقابة والمتابعة وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 30 محضر مخالفة بيئية عبارة عن مخالفة نظافة طبقًا للقانون رقم 38 لسنة 1967م في شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وغلق وتشميع 10 محلات لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق.
لمخالفتهم القرارات.. تحرير 40 محضرا وغلق 10 محلات بقرى كفر الدوار
لمخالفتهم القرارات.. تحرير 40 محضرا وغلق 10 محلات بقرى كفر الدوار
لمخالفتهم القرارات.. تحرير 40 محضرا وغلق 10 محلات بقرى كفر الدوار
لمخالفتهم القرارات.. تحرير 40 محضرا وغلق 10 محلات بقرى كفر الدوار
لمخالفتهم القرارات.. تحرير 40 محضرا وغلق 10 محلات بقرى كفر الدوار
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