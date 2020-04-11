ينتقل عن طريق الرذاذ والبيض.. 10 معلومات لا تعرفها عن إنفلونزا الطيور

قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، إن انفلونزا الطيور من الأوبئة التي تظهر على شكل نوبات، وتنشط خلال فترات معينة في السنة "يعتقد الكثيرون أن هذا الفيروس ظهر منذ سنوات عديدة، ولكن هذا غير صحيح نسبيا، فقد ظهر للمرة الأولى عام 1997 في هونج كونج، وفي مصر عام 2006".





وكشفت سماح نوح عن بعض المعلومات التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص عن مرض أنفلونزا الطيور ...









-يوجد الفيروس في فضلات الطيور، ويتحول إلى مسحوق ينتقل عن طريق الهواء، فيصيب الإنسان والطيور على وجه السواء، ويحدث بسبب احتكاك الإنسان مع الطيور

-أخطر وسيله لنقل انفلونزا الطيور هو الدبح الغير امن

-هناك العديد من أنواع انفلونزا الطيور، إلا أن النوع الأشهر والأكثر انتشارا وخطورة هو المعروف باسم "H5N1"، حيث تزيد احتمالات الوفاة بين البشر المصابين به تحديدا.

-يمكن علاج المصابين بانفلونزا الطيور، خلال الأيام الأولى من ظهور الأعراض والمضاعفات، مثل الالتهاب الرئوي، بأخذ المضادات الحيوية. وخافض الحرارة ولكن بالتوجه لمستشفي الحميات فورا للحجز والعزل.

-يمكن تناول لحوم الطيور دون أي مشكلة، بشرط ألا تُؤكل باردة، وإنما بعد تعريضها لدرجة حرارة مرتفعة، عن طريق سلقها لان الفيرس بيموت عند ٧٠ درجة مئوية

-البيض ينقل الفيروس ولكن في الغالب، يموت الفيروس بعد تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة، وتكمن خطورة البيض في إمكانية وجود الفيروسات على القشرة فترة طويلة، ما يزيد من مخاطر تناوله، لذا ينصح بطهوه جيدا، والاهتمام بنظافته بالغسل .

-لا يوجد أي أمصال للوقاية من الفيروس، ويعمل الباحثون جاهدين في سبيل إيجاد شيء مثل هذا.للانسان

-تاميفلو أو اوسيلتاميفير عقارات مضادة للفيروسات، ويمكن أن تساعد فى علاج انفلونزا الطيور ، ولكن لا تؤخذ للوقاية، وخاصة دون استشارة الطبيب.

-المضادات الحيوية تحمي من المرض اذا كان هناك عدوي ثانوية بكتيرية فقط، وتقاوم البكتيريا، وليس الفيروسات، وبالتالي فليس لها أي تاثير على فيروس انفلونزا الطيور











