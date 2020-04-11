AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ينتقل عن طريق الرذاذ والبيض.. 10 معلومات لا تعرفها عن إنفلونزا الطيور

السبت 11/أبريل/2020 - 11:50 ص
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
Advertisements
هاجر هانئ
قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، إن انفلونزا الطيور من الأوبئة التي تظهر على شكل نوبات، وتنشط خلال فترات معينة في السنة "يعتقد الكثيرون أن هذا الفيروس ظهر منذ سنوات عديدة، ولكن هذا غير صحيح نسبيا، فقد ظهر للمرة الأولى عام 1997 في هونج كونج، وفي مصر عام 2006".

وكشفت سماح نوح عن بعض المعلومات التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص عن مرض أنفلونزا الطيور ...


- تنتقل انفلونزا الطيور عن طريق الرذاذ
-يوجد الفيروس في فضلات الطيور، ويتحول إلى مسحوق ينتقل عن طريق الهواء، فيصيب الإنسان والطيور على وجه السواء، ويحدث بسبب احتكاك الإنسان مع الطيور
-أخطر  وسيله لنقل انفلونزا الطيور هو الدبح الغير امن
-هناك العديد من أنواع انفلونزا الطيور، إلا أن النوع الأشهر والأكثر انتشارا وخطورة هو المعروف باسم "H5N1"، حيث تزيد احتمالات الوفاة بين البشر المصابين به تحديدا.
-يمكن علاج المصابين بانفلونزا الطيور، خلال الأيام الأولى من ظهور الأعراض والمضاعفات، مثل الالتهاب الرئوي، بأخذ المضادات الحيوية. وخافض الحرارة ولكن بالتوجه لمستشفي الحميات فورا للحجز والعزل.
-يمكن تناول لحوم الطيور دون أي مشكلة، بشرط ألا تُؤكل باردة، وإنما بعد تعريضها لدرجة حرارة مرتفعة، عن طريق سلقها  لان الفيرس بيموت عند ٧٠ درجة مئوية
-البيض ينقل الفيروس ولكن في الغالب، يموت الفيروس بعد تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة، وتكمن خطورة البيض في إمكانية وجود الفيروسات على القشرة فترة طويلة، ما يزيد من مخاطر تناوله، لذا ينصح بطهوه جيدا، والاهتمام بنظافته بالغسل .
-لا يوجد أي أمصال للوقاية من الفيروس، ويعمل الباحثون جاهدين في سبيل إيجاد شيء مثل هذا.للانسان
-تاميفلو أو اوسيلتاميفير عقارات مضادة للفيروسات، ويمكن أن تساعد فى علاج انفلونزا الطيور، ولكن لا تؤخذ للوقاية، وخاصة دون استشارة الطبيب.
-المضادات الحيوية تحمي من المرض اذا كان هناك عدوي ثانوية بكتيرية فقط، وتقاوم البكتيريا، وليس الفيروسات، وبالتالي فليس لها أي تاثير على فيروس انفلونزا الطيور.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خسارة 408 آلاف طائر في السعودية.. البيطريين: نتوقع ظهور إنفلونزا الطيور.. وحملات التحصين مستمرة.. 14 إجراء من الصحة العالمية للوقاية منها

ينتقل إلى البشر .. 5 معلومات لا تعرفها عن إنفلونزا الطيور

آخرها أثيوبيا.. 7 أمراض غامضة تهدد العالم

5 معلومات لا تعرفها عن أنفلونزا الطيور بعد انتشارها بالصين

نفس الأعراض ويختلفان في طرق الانتقال.. ما الفرق بين فيروس كورونا وإنفلونزا الطيور.. تعرف على طرق الوقاية من H5N1 وH7N9 وCOVID-19

فى زمن انتشار الفيروسات..10 طرق للوقاية من إنفلونزا الطيور بين البشر

ترشيحاتنا

خسائر جيش مصر الأبيض.. 3 حالات وفاة و43 إصابة بفيروس كورونا

فى الذكرى الأولى لرحيله.. عدد زيجات محمود الجندى

تريند الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في نفس الجيم.. منتج يطلب رشوة من نجمة شهيرة

ظاهرة مرعبة.. سقوط الطيور من السماء موتى ..فيديو

14 طعاما ينظف الكبد من السموم.. تعرف عليها

بعد ظهور 35 حالة كورونا.. أهالى شبرا الخيمة يروون كواليس العزل والأكل والشرب بـ سبت وحبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا 3 هاتشباك mazda 3السيارة الفائزة بجائزة أفضل تصميم عالمي .. صور

برفقة عائلتها.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

ينتقل عن طريق الرذاذ والبيض.. 10 معلومات لا تعرفها عن إنفلونزا الطيور