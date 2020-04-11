برلماني ببني سويف يطالب التعليم بتأجيل المشروعات البحثية لطلاب قرى الحجر الصحي

طالب الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف عضو لجنة التعليم بالمجلس، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء أو تأجيل المشروعات البحثية لطلاب وطالبات القرى التي وُضعت تحت الحجر الصحي، لحين الانتهاء من فترة الحجر بتلك القرى.





وقال عضو مجلس النواب، في خطاب وجهه لوزير التربية والتعليم، إن القيادة السياسية والقيادات التنفيذية أتخذت حزمة من الاجرءات والتدابير لمواجهة إنتشار فيروس "كورونا" المستجد بكافة المحافظات، خاصة المحافظات التي يوجد بها قرى تحت الحجر الصحي، والتي يصل عددها لـ10 محافظات تقريبًا.





وأضاف: "نظرًا للإجراءات والتدابير الإحترازية التي تم إتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم، لمجابهة إنتشار عدوى فيروس كورونا من تغيير نظام التقويم المتعارف عليه، إلى نظام التقويم عن طريق المشروعات البحثية، لصفوف مرحلة التعليم الأساسي "من الصف الثالث الإبتدائي حتى الثالث الإعدادي" ، مطالبًا بتأجيلها أو إلغاءها بالمحافظات التي يوجد بها قرى تحت الحجر الصحي.