القمح مفيش خوف عليه.. زراعة القليوبية تتوقع توريد 183 ألف طن من 9 ملايين على مستوى الجمهورية

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظ القليوبية، إن محافظة القليوبية من أكثر المحافظات زارعة للقمح وفيها 61 ألفا و600 فدان مزروعة بمحصول القمح فقط، والسعة التخزينية للصوامع بالمحافظة تبلغ 183 ألف طن من القمح.





وأكد المهندس حسن زايد، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لأكثر من 3 أشهر قادمة.





وذكر أن اليوم هو أول أيام بداية حصاد القمح والذي سيستمر على مدار شهر، وسيتم فتح التوريد من 15 أبريل لـ 15 يوليو، وهو موسم التوريد المتعارف عليه.





ووجه رسالة طمأنينة لكل المواطنين بأن فترة توريد القمح على مدار 3 أشهر ستؤمن تماما احتياجات مصر الأساسية والسلع التي نحتاجها ونستخدم فيها القمح، معقبًا: "القمح مفيش خوف عليه".





وأشار إلى أنه من المتوقع توريد 9 ملايين طن من القمح على مستوى الجمهورية هذا العام، والمحافظة ستشارك بـ 183 ألف طن منهم، موضحًا أن هناك 9 صوامع مجهزة بشكل كامل لاستقبال محاصيل القمح من خلال لجنة استلام القمح التي يتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة التموين والزراعة للتأكد من جودته.