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برلمان

السائقون وعمال المطاعم.. برلماني يطالب بحماية المهن الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن بعض الفئات تضطر للخروج والعمل والاختلاط بالناس مما يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، فيكونون الأكثر عرضة للعدوى نظرا لاختلاطهم بالأشخاص فى العمل والشارع.

وأوضح بركات في بيان له، أن سائقي خدمات سيارات الأجرة، والعاملين في مجال توصيل الطلبات وعمال المطاعم والنظافة، يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة ونقل العدوى، لأنهم يتواصلون مباشرة مع أعداد كبيرة من المواطنين بشكل يومي.

وأضاف أنهم لا يحصلون على إعانات مرضية أو تأمين صحي كونهم متعاونين مع جهات العمل وليسوا موظفين بامتيازات كاملة، مؤكدا على ضرورة وضع خطة عاجلة لحمايتهم وتوفير الماسكات وأدوات التطهير اللازمة للحفاظ على أرواحهم، ولتجنب تسببهم في نقل العدوى.

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