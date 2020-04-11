هل يمكن تطبيق نظام التعليم عن بُعد لطلاب الجامعات؟.. البرلمان يجيب

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على ضرورة الاستماع إلى مطالب طلاب الجامعات والمعاهد فيما يخص نظام التعليم في ظل أزمة كورونا، حيث طالبوا بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وخاصة بعد ما واجهه الطلاب من صعوبة فى التعامل مع منظومة التعليم عن بعد بالجامعات، لذا طالبوا وزير التعليم العالي بتعطيل الدراسة كليًا لحين الخروج من الأزمة .





وأوضح في بيان له، أن نظام التعليم عن بُعد يحتاج إلى المقومات العالية وفترة أطول من أجل تطبيقه، وهذا لا يتوافق مع قدرات الطلاب في الفترة الحالية مثل عدم توافر المقومات المادية والدليل على ذلك التخفيضات التي تحدث داخل الجامعات والمعاهد المصرية وبالتحديد الحكومية من كارنيهات وكتب وهو ما يدل على أن هناك فئة ليست بالقليلة من الطلاب داخل الجامعات والمعاهد المصرية لا تمتلك وسائل اتصال حديثة وشبكات انترنت داخل المنزل.



