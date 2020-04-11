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برلمان

هل يمكن تطبيق نظام التعليم عن بُعد لطلاب الجامعات؟.. البرلمان يجيب

السبت 11/أبريل/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على ضرورة الاستماع إلى مطالب طلاب الجامعات والمعاهد فيما يخص نظام التعليم في ظل أزمة كورونا، حيث طالبوا بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وخاصة بعد ما واجهه الطلاب من صعوبة فى التعامل مع منظومة التعليم عن بعد بالجامعات، لذا طالبوا وزير التعليم العالي بتعطيل الدراسة كليًا لحين الخروج من الأزمة .

وأوضح في بيان له، أن نظام التعليم عن بُعد يحتاج إلى المقومات العالية وفترة أطول من أجل تطبيقه، وهذا لا يتوافق مع قدرات الطلاب في الفترة الحالية مثل عدم توافر المقومات المادية والدليل على ذلك التخفيضات التي تحدث داخل الجامعات والمعاهد المصرية وبالتحديد الحكومية من كارنيهات وكتب وهو ما يدل على أن هناك فئة ليست بالقليلة من الطلاب داخل الجامعات والمعاهد المصرية لا تمتلك وسائل اتصال حديثة وشبكات انترنت داخل المنزل.

وأضاف أن الطلاب بحاجة لحضور محاضرات التي تساعد في نقاش المعلومات مع أعضاء هيئة التدريس والنقاش مع الطلاب بعضها البعض، كما يعاني بالأكثر طلاب الكليات العلمية من هذه المنظومة، نظرا لغياب التدريب العملي.
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