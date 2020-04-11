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فن

بعد تصريحاتها المثيرة.. تويتة جديدة لـ إليسا عبر تويتر شاهد

السبت 11/أبريل/2020 - 12:04 م
اليسا
اليسا
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تويتة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ".

وكتب فيها: قيامتك غيّرت مجرى التاريخ وأعطيت البشرية أمل ورجاء. اعطينا هالأمل بهالإيام بالذات.المسيح قام... حقا قام.

يذكر أن  الفنانة اللبنانية إليسا، أثارت الجدل من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"التي قالت فيها أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبوا ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسمات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئوا لدينا لما يشتموا غيرن، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية".
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