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محافظات

بعد ظهور حالة إيجابية لكورونا.. شاهد ماذا يجري في عمارتين بأسوان

السبت 11/أبريل/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

بدأت الأجهزة المعنية صباح اليوم السبت بتنفيذ الحجر الصحى على العمارتين أرقام 77 و78 فى الحارة المواجهة لجمعية الشنقراب لتنمية المجتمع بمدينة أسوان، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

ويأتى ذلك تنفيذًا لقرار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث شهدت إحداهما حالة إيجابية مصابة بمرض كورونا المستجد.

وقامت مديرية أمن أسوان بإغلاق مداخل العمارتين، إضافة إلى تكليف مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها، لتقديم احتياجاتهم اليومية.


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وكان قد تفقد محافظ أسوان أمس فى جولة ميدانية مفاجئة قاد فيها سيارة ملاكى بنفسه منطقة الشنقراب وسط مدينة أسوان والتى شهدت ظهور بعض حالة إيجابية مصابة بمرض كورونا.

وقد قرر المحافظ خضوع 2 عمارة سكنية للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما ، بالإضافة إلى تكليف مديريتى الصحة والتضامن الإجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها والحصول على إحتياجاتهم اليومية.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة تجنب التجمعات بعدما لاحظ وجود أعداد ضئيلة تقدم واجب العزاء لأهل متوفى بالشنقراب ، بجانب وجود تجمع أمام كوافير بمول الجيش  بسبب تقديم التهنئة أثناء مراسم الخطوبة لشاب وفتاة.

كما طالب اللواء أشرف عطية بأهمية زيادة الوعى لدى المواطنين لمساندة الدولة بالتطبيق الجاد للإجراءات الاحترازية لمكافحة مرض كورونا المستجد .

وأقرأ أيضًا :

خضوع عمارتين للحجر الصحي بـ أسوان.. صور

https://www.elbalad.news/4265864

بعد ظهور حالة إيجابية لكورونا.. شاهد ماذا يجري في عمارتين بأسوان
بعد ظهور حالة إيجابية لكورونا.. شاهد ماذا يجري في عمارتين بأسوان
بعد ظهور حالة إيجابية لكورونا.. شاهد ماذا يجري في عمارتين بأسوان
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