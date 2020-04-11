محافظ الغربية: صرف رواتب العاملين بالوزارات والهيئات 19 أبريل

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن وزارة المالية قررت تقديم مواعيد صرف راتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل.





ووفقا لبيان وزارة المالية، تم توزيع مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، لتقليل الزحام على ماكينات الصرف الآلى والحد من انتشار فيروس كورونا والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





وناشد محافظ الغربية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلى، ومراعاة جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.