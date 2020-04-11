تعقيم منازل المصابين بفيروس كورونا في الأقصر

أعلنت رئاسة مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة اتخاذ عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتركيز جهودها على تطهير وتعقيم المنازل التي تم تأكيد إصابة بعض المقيمين فيها.





وأوضح الشريف أنه تم تكليف إدارة المتابعة الميدانية وفريق التعقيم التابع لمجلس مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير فريق التعقيم، بتعقيم المنازل التي تم تأكيد الإصابات فيها.



