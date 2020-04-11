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محافظات

تعقيم منازل المصابين بفيروس كورونا في الأقصر

السبت 11/أبريل/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلنت رئاسة مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة اتخاذ عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتركيز جهودها على تطهير وتعقيم المنازل التي تم تأكيد إصابة بعض المقيمين فيها.

وأوضح الشريف أنه تم تكليف إدارة المتابعة الميدانية وفريق التعقيم التابع لمجلس مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير فريق التعقيم، بتعقيم المنازل التي تم تأكيد الإصابات فيها.

وفى نفس السياق أعلن رئيس مدينة الأقصر حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لظهور حالات إصابة جديدة، واتخاذ إجراءات وقائية لتطهير وتعقيم جميع منازل المصابين، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى وعدم نقل أو نشر أي معلومات خاصة بهم.
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