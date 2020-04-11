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رياضة

بعد أوروبا.. موقف الأندية المصرية من تخفيض رواتب اللاعبين بسبب كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 12:26 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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إسراء أشرف
تصدرت أزمة مستحقات اللاعبين، مشاهد تجميد النشاط الكروي في أغلب دول العالم، بسبب تفشي وباء كورونا الجديد.

ولجأت بعض الأندية الأوروبية، مثل ناديا يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، لحل التخفيض، نظرًا لرواتب اللاعبين وعقودهم الكبيرة.

فكيف تصرف الأندية مستحقات اللاعبين كاملة وهم في منازلهم بلا عمل؟ خاصة بعدما خسرت العائدات التجارية، مثل حقوق البث، وتذاكر المباريات، وغيرهم.

موقف الأندية المصرية من تخفيض رواتب اللاعبين

أولًا: مسألة تخفيض العقود، مرهونة بمبادرات اللاعبين ذاتهم، حيث لا يحق للنادي تخفيض عقود لاعبيه إلا في حالة اتخاذ قرار رسمي من جانب اتحاد الكرة أو "فيفا". 

ثانيًا: تترقب بعض الأندية مصير الموسم الحالي، لدراسة الموقف بالكامل.

ثالثًا: هناك مبادرات فردية بتخفيض الرواتب مثلما حدث من الجهاز الفني واللاعبين بالمقاولون العرب.. ومثلما اقدم الجهاز الفني للاتحاد السكندري.

رابعًا: تم تمديد فترة تعليق النشاط لنهاية أبريل، وفي حالة اللجوء لإلغاء المسابقة سيتم الاتخاذ بتوصيات "فيفا".
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