خالد سليم يعزي وليد سعد في وفاة والدته

حرص الفنان خالد سليم، على تعزية الملحن وليد سعد، في وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "تويتر".
وقال سليم: "البقاء لله .. ربنا يرحمها ويصبركم علي فراقها.. شد حيلك يا حبيبي".
وشيع جثمان والدة وليد سعد، صباح أمس الجمعة، بمسجد الفردوس بالإسماعيلية.
وكان أعلن وليد سعد أن العزاء يكون فى مدافن الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
يذكر أن شارك وليد سعد، مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "بخط الأيد"، بجانب الفنانة جنات، وقد حقق المسلسل نجاح كبير جدًا، كما شارك في تلحين العديد من الأغاني الشهيرة لأبرز النجوم.