شاهد.. تطهير وتعقيم شوارع جنوب الأقصر

شهد مركز ومدينة اسنا جنوب الاقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، وذلك لتعقيم وتطهير عدد من المواقع والشوارع بمدينة إسنا، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الطب البيطري والإدارة الزراعية بإسنا.





وذلك في إطار سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتطهير وتعقيم جميع المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.





وشملت الحملة تطهير عدد من الشوارع والمواقع من أبرزها شارع البحر القديم وشارع البحر الجديد وشارع النزهة واحمد عرابي ومركز ومدينة إسنا ومكتب بريد إسنا ومركز شرطة إسنا والإدارة الصحية بإسنا وفرع بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي والمستشفى ومنطقة المعهد الفني الصحي، وماكينات الصراف الآلي ATM والنيابة الإدارية بإسنا وكمين المرور وحدة مرور إسنا وقرى المركز.





