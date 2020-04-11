AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جامعة سعودية تشن الحرب ضد كورونا على جميع المستويات

السبت 11/أبريل/2020 - 12:16 م
جامعة المدينة المنورة
جامعة المدينة المنورة
Advertisements
على صالح
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن برنامج جديد لدعم البحوث والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا في مختلف المجالات. 

وتشمل الدراسات القانونية المتعلقة بالأوبئة؛ دراسات تبرز جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار الفيروس؛ ودراسات لرصد الآثار الاقتصادية، من بين أمور أخرى.

وحثت الجامعة جميع أساتذتها وباحثيها على تقديم مقترحات بحثية تتضمن ملخصًا للفكرة الرئيسية وأسباب اختيار الموضوع والأهداف والنتائج المتوقعة. 

وحددت إرسال المقترحات صندوق تمويل البحث العلمي في الجامعة ما بين 14 أبريل و13 مايو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد موافقة الحكومة..عين شمس تكشف مهام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

فى اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية .. تحرك عاجل لمواجهة تداعيات كورونا.. واعتماد سياسة مالية ونقدية وتحفيزية

عميدة آداب حلوان: عقدنا ورش عمل للتدريب على تقنيات التعليم عن بعد

فيديوجراف| ملخص قرارات الأعلى للجامعات .. موعد الامتحانات وآلية الدراسة

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تطلق مبادرتين أون لاين

أخبار الجامعات.. المخالطون لطبيب كورونا بمستشفى الدمرداش ينتظرون النتيجة.. كلية الفنون التطبيقية بـ حلوان تطلق مبادرتين أون لاين.. البحوث التجارية بـ القاهرة يستكمل محاضرات المحاسبة الإلكترونية

ترشيحاتنا

حتى بعد الشفاء.. فيروس كورونا يترك آثارا مدمرة على القلب والكلى والكبد.. تفاصيل

مصر تطالب بإعفاء الدول الإفريقية من فوائد الديون بسبب كورونا

علامات تدل على تلف المساعدين فى السيارة.. لا تتجاهلها

إكرام الميت دفنه.. أهالى قرية بالدقهلية يرفضون دفن طبيبة توفيت بكورونا.. صور

فرنسا تتجاوز 90 ألف إصابة بفيروس كورونا

تعرف على موعد جنازة والد علي ربيع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على شخصيات مسلسل ليالينا لـ غادة عادل

سبب ارتفاع معدل وفيات مصابي فيروس كورونا قبل الوصول للمستشفى

إطلالة أنيقة.. شاهدى أجمل الأزياء باللونين الذهبي والأسود