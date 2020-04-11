جامعة سعودية تشن الحرب ضد كورونا على جميع المستويات

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن برنامج جديد لدعم البحوث والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا في مختلف المجالات.





وتشمل الدراسات القانونية المتعلقة بالأوبئة؛ دراسات تبرز جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار الفيروس؛ ودراسات لرصد الآثار الاقتصادية، من بين أمور أخرى.





وحثت الجامعة جميع أساتذتها وباحثيها على تقديم مقترحات بحثية تتضمن ملخصًا للفكرة الرئيسية وأسباب اختيار الموضوع والأهداف والنتائج المتوقعة.





وحددت إرسال المقترحات صندوق تمويل البحث العلمي في الجامعة ما بين 14 أبريل و13 مايو.



