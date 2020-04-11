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أخبار العالم

إسرائيل تضع استراتيجيتين لإطلاق الاقتصاد من قبضة كورونا في هذا الموعد

السبت 11/أبريل/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
بدأ صناع القرار في إسرائيل النقاش عن كيفية الخروج من أزمة كورونا وعودة الاقتصاد مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة، على الرغم من عدم وجود موعد محدد لذلك.


وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه أولا وقبل كل شيء، حتى الخروج من الأزمة، لابد من توافر شرط رئيسي، وهو أن نسبة تفشي المرض يوميا لا تتعدى بعض العشرات من الأشخاص، وبعد ذلك يمكن التوجه إلى استراتيجيتين أساسيتين لتحرير الإقتصاد الإسرائيلي من قبضة الإغلاق بفعل فيروس كورونا.


الاستراتيجية الأولى ترتبط بالمناطق الجغرافية، ففي المرحلة الأولى، يتم إعادة تجديد العملية التجارية والصناعية في المدن التي تشهد نسبة إصابات منخفضة لكن لها تأثير قوي على الاقتصاد، في البداية يمكن السماح بالعمل في المدن، وبعد ذلك يمكن توسيع الأمر إلى المحافظات، ثم تطوير الوضع وفتح الاقتصاد على مستوى إسرائيل بالكامل.


الاستراتيجية الثانية هي تحرير الاقتصاد حسب الفئات، ففي المرحلة الأولى، يتم إعادة الشباب إلى العمل خاصة أولئك الذين يعملون في مناطق حيوية ويعيشون في مستوطنات أو مناطق نسبة الإصابة فيها منخفضة.


وبعد ذلك إطلاق كل من ينتمي إلى الصناعة ويمكنه إعادة تنشيط عجلة الاقتصاد، ثم في النهاية، ضم كل أولئك الذين كانوا معرضين للخطر، ويقصد بهم كبار السن.


وأشارت القناة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية مع حلول 19 أبريل الجاري.

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