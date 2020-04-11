استعدادا لبدء توريد القمح.. تجهيز 25 صومعة وشونة بالغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم توجيهاته العاجلة إلى المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة، بالانتهاء من تجهيز ما يقرب من 25 صومعة وشون وفق معايير مواصفات الجودة الآمنة للبدء فى استلام عمليات توريد الأقماح من المزارعين وفق الأسعار التي تحددها الحكومة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.





من جهته، ترأس وكيل وزارة الزراعة، مهام عمله فى البدء فى التأكد من صلاحية بدء حصاد محصول الأقماح من جهة المزارعين، مشيرا إلى تشكيل لجنة تحت إشراف محافظ الغربية تضم لفيف من أعضاء من التموين والزراعة والأمن الغذائية وجهات المختصة بالتوريد الأقماح حفاظا على الثروة القومية.





ونوه وكيل وزارة الزراعة بأنه تم الانتهاء من تجهيز الصوامع والشون وفق الاشتراطات القياسية والمعايير الجودة الرسمية، مؤكدا تحديد 15 أبريل القادم لبدء مراحل توريد الأقماح.





جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة تضم على رأسها كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات بالتنسيق مع وكلاء وزارات الزراعة والتموين والأمن الغذائي وجهات أخرى، فضلا عن التأكد عن تذليل أى عقبات محتملة قد تواجه المزارعين حال دخول سياراتهم الى صوامع الأقماح المعتمدة خلال الفترة المقبلة.



