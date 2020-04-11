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اقتصاد

شعبة الملابس الجاهزة تقدم مبادرة خصم 20 ٪ لصالح الجيش الأبيض

السبت 11/أبريل/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أطلق عمرو حسن  رئيس شعبة الملابس الجاهزة مبادرة دعم جيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، تحت اسم " شكرًا جيش مصر الأبيض".

وأكد حسن خلال تصريحات صحفية اليوم، أنه قرر خصم ٢٠ ٪، على جميع منتجات الملابس الرجالى والأطفالى والحريمى، لصالح الجيش الأبيض، وأسرهم  تقديرا لجهودهم الكبيرة، إزاء أزمة كورونا.

وتابع أن جيش مصر الأبيض، يقومون بدور وطني عظيم، في علاج المصريين من أزمة فيروس كورونا. 

كما طالب حسن بضرورة تخفيض ايجارات المحلات ، نظرا لان محلات الملابس لا تعمل الا نحو اربع ساعات فقط يوميا، وملتزمة بالعمالة ومصاريف التشغيل اليومية، وأوضح ان التجار عليهم التزامات كبيرة تجاه المصانع المنتجة للملابس.

وأشار إلي المصانع المصرية يمكنها إنتاج الزِّي الطبي الواقي للأطباء وللمستشفيات لكنها تحتاج فقط الي تصريح بالانتاج من وزارة الصحة.

وطالب بلقاء عاجل مع وزارة الصحة لعرض دراسة الجدوي ومنح المصانع تراخيص انتاج الواقي الطبي للمستشفيات.
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