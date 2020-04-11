للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار كورونا.. شعراوى يبحث مع محافظ الغربية وضع حلول مستدامة لمشكلة النظافة.. وتدخلات سريعة لرفع تراكمات المخلفات التاريخية

فى اجتماع وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية

استعراض جهود وزارة الإنتاج الحربي لتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بدفرة والمحلة الكبرى

محافظ الغربية يستعرض تفاصيل منظومة المخلفات ومشاكل مصنعي معالجة وتدوير المخلفات

وزير التنمية المحلية يؤكد أهمية عنصر الوقت لتغيير الصورة الحالية في المحافظات بخصوص مشكلة القمامة





عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا بحضور محافظ الغربية ونائبه وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين لوزارة الإنتاج الحربى والوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة لاستكمال اللقاءات التي عقدت بمقر المحافظة والوزارات المعنية بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وعلى رأسها وزارتا الإنتاج الحربى والبيئة واستشاريين من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.





وشهد الاجتماع بحث وضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة لرفع تراكمات المخلفات التاريخية الموجودة فى بعض المواقع بالمحافظة ورفع كفاءة المنظومة بصورة عاملة، فى إطار تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.





كما استعرض اللقاء أيضًا جهود وزارة الإنتاج الحربي لتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بدفرة والمحلة الكبري بعد توقف بعضها عن العمل بسبب التراكمات الكبيرة وأعمال الصيانة الجارية بما يساعد فى تحسين مستوى النظافة بالمحافظة والحصول على رضا المواطنين عن مستوى النظافة فى الشارع.





وعرض محافظ الغربية ونائبه تفاصيل الموقف الخاص بمنظومة المخلفات، خاصة المشكلة الحالية لمصنعي معالجة وتدوير المخلفات بدفرة والمحلة الكبرى خاصة فى ظل ضعف كفاءة خطوط التدوير وزيادة معدل تولد المخلفات عن السعات التصميمية للمصنعين وسوء عمليات التشغيل خلال السنوات السابقة، والتى أدت إلى تراكم المخلفات بكميات كبيرة داخل المصنعين.





وأشار المحافظ، إلى أن التصميم الحالى لمصنع دفرة لا يسمح بتدوير المخلفات الصلبة البلدية بسبب حجم التراكمات داخل المصنع وسوء توزيع الخطوط وانخفاض الكفاءة التشغيلية وتدني عمليات الصيانة، مشيرا إلى أن مصنع المحلة الكبرى يعانى أيضًا من انخفاض الكفاءة التشغيلية وتدني عمليات الصيانة.





كما استعرض محافظ الغربية الجهود التي قامت بها المحافظة لرفع التراكمات التاريخية الموجودة من القمامة، وكذا التنسيق الجارى مع وزارة الإنتاج الحربى ووزارة البيئة لحل تلك المشكلة.





وأشار اللواء شعراوى، إلى أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع الوزارات المعنية لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة القمامة والتخلص الآمن منها فى جميع محافظات الجمهورية.





وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية عنصر الوقت لتغيير الصورة الحالية لجميع محافظات مصر فيما يخص مشكلة القمامة، خاصة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد شعراوي، على أنه سيتم وضع جدول زمني لمتابعة جهود رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية للمعدات في توقيتاتها وكذا الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.





كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية بالمنظومة لاستلام المعدات الجديدة التي سيتم توريدها للمحافظة وكذا المعدات والخطوط التي تم إجراء صيانة لها، وشدد على أهمية إجراء الصيانة الدورية للخطوط التي سيتم تشغيلها بالمصانع بعد رفع كفاءتها لضمان الحفاظ عليها لسنوات طويلة.



