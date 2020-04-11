الأورمان وتطوير مصر يعيدان إعمار كفر عبد الخالق بالمنيا.. صور

وقعت شركة تطوير مصر بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لاعادة إعمار منازل اهالي قرية كفر عبد الخالق في المنيا ، ومدها بالمرافق العامة الأساسية من المياه والكهرباء، الي جانب تزويد اهالي القرية بالمواد الغذائية والمساعدات المادية اللازمة حتى نهاية شهر رمضان، وذلك ضمن مبادرة تطوير مصر الشاملة "بنبى حياة".





وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر "أن الشراكة الجديدة مع جمعية الأورمان هى ترجمة حقيقية لمشاركة تطوير مصر في دعم الدولة المتمثلة في وزارة الصحة المصرية في الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، وذلك عن طريق وقاية ودعم الأسر وضمان حياة آمنة ومستقرة لهم."





وأضاف اننا نومن بأهمية تظافر جهود كل قطاعات المجتمع لاتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف أثاره السلبية على فئات المجتمع المختلفة وعلى الاقتصاد المصري."

وشدد على أن الشركة مستمرة في دعمها للدولة المصرية خلال هذه الاوقات العصيبة، وتحرص في الوقت نفسه على تشجيع جميع الشركات على القيام بنفس الشيء، سوآء علي الصعيد المجتمعي او الصعيد العملي والذي يتضمن الاستمرار الشركات في العمل للحفاظ على البنية التحتية للاقتصاد بما لا يتعارض مع الصحة العامة لموظفي وعاملي الشركات، فلقد حرصت تطوير مصر علي ضمان استمرار الاعمال الإنشائية في المواقع المختلفة لمشاريع الشركة بما يتماشى مع القرارات والتعليمات الوزارية الأخيرة وذلك تأكيدًا علي التزام الشركة تجاه عملائها وحرصها علي سلامة موظفيها وعامليها وشركائها علي حدٍ سواء.

من جانبه أكد المهندس حسام قباني رئيس جمعية الاورمان بتعاون الشركة مع الأورمان في دعم الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا في القري الاشد فقرا معتبرا ان دور المؤسسات الاقتصادية الكبري ومن واقع مسؤوليتها المجتمعية هام جدا في دعم جهود الدولة وفي قيام المجتمع الأهلي بدوره في تخطي الشرائح الأكثر احتياج للكوارث والأزمات مثلما نشاهده الآن في كورونا.