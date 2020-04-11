أستاذ جراحة قلب: الرجال أكثر عرضة للإصابة بكورون.. والتدخين ليس له علاقة

قال الدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب بالمعهد القومي للقلب، إن ٩٦٪ من المصابين بكورونا، يمكنهم الشفاء دون أي تدخل طبي، و٤٪ بين تدخل طبي وأجهزة تنفس وعناية مركزة.





وأضاف الدكتور محمد نصر خلال حواره لبرنامج صباح الورد الذي يذاع علي فضائية تن، أن فيروس كورونا يسيطر على الحديد، المسؤول عن هيموجلوبين الدم، مما يحدث خللا فى غازات الدم، ويسبب صعوبة في التنفس.





وأشار إلى أن معظم حالات الوفاة، جاءت نتيجة حدوث جلطات في الرئة، موضحا أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالفيروس بنسبة ٦٠٪.



