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أخبار العالم

عسكريون نوويون روس وإيطاليون يطهرون لومباردي

السبت 11/أبريل/2020 - 12:36 م
تعاون ايطالي وروسي
تعاون ايطالي وروسي عسكري ضد كورونا
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على صالح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أن أفرادا عسكريين روس وخبراء نوويين وبيولوجيين وكيميائيين إيطاليين قاموا بتطهير دور رعاية المسنين بالاشتراك سويا فى ثلاث مقاطعات بمنطقة لومباردي الإيطالية.

وجاء في البيان أن "خبراء عسكريين روس مع أفراد عسكريين من وحدة الحماية من الإشعاع والكيمياء والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الإيطالية قاموا بتطهير منازل التقاعد في ثلاث مدن في لومباردي: تافيرنولا بيرجاماسكا وسارنيكو وبريدور.

وفي المجموع، قام الأفراد العسكريون الروس والإيطاليون بتطهير منازل في 46 مدينة في منطقة لومباردي، والتي تضم أكثر من 3.2 مليون قدم مربع من المساحة الداخلية.

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت وزارة الدفاع إن الأطباء العسكريين الروس والإيطاليين بدأوا في استقبال وعلاج مرضى COVID-19 في مستشفى ميداني في بيرجامو ، وهي واحدة من أكثر المدن تضررا في منطقة لومباردي، وأكثر من 200 من المهنيين الطبيين الروس والإيطاليين يقدمون العلاج على مدار الساعة في المستشفى الميداني، الذي يضم 142 سريرًا.
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