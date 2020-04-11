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محافظات

للتأكد من تطببيق قرار تخفيض أسعار المحروقات.. حملات تفتيشية على محطات الوقود برأس غارب

السبت 11/أبريل/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

كلف اللواء إيهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب، أعضاء مكتب التموين اليوم بالمرور على جميع محطات وقود السيارات وعمل جرد لجميع الارصدة بالمحطات بعد قرار تخفيض اسعار المحروقات فى اطار السياسة العامه للدولة وتوجيهات القياده السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البجر الاحمر بالمرور على محطات وقود السيارات وحصر رصيد المحروقات بها بعد تعديل الأسعار.

ونوه إيهاب رافت بأنه تم اليوم تنظيم حملات تفتيشية بواسطة اعضاء مكتب التموين للتأكد من تنفيذ تطبيق قرار خفض المحروقات وعمل جرد لجميع الارصدة بجميع محطات وقود السيارات بعد تعديا اسعار المحروقات وإعتماد إعتماد دفاتر 21 الخاصة بالمحطات ، مشيرا بأن الموقف التموينى مستقر وأمن منذ صباح اليزم بعد تطبيق قار خفض أسعار المحروقات .

وفى السياق ذاته أوضح رئيس المدينة بأن تم تعديل اسعار المحروقات على النحو التالى ( بنزين 95 بسعر 850 قرش/ لتر ) – ( بنزين 92 بسعر 750 قرش / لتر ) – ( بنزين 80 بسعر 625 قرش / لتر ) – ( المازوت الصناعى بسعر 3900 جنيه / طن ) – وثبات سعر السولار .

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بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر


للتأكد من تطببيق قرار تخفيض أسعار المحروقات.. حملات تفتيشية على محطات الوقود برأس غارب
للتأكد من تطببيق قرار تخفيض أسعار المحروقات.. حملات تفتيشية على محطات الوقود برأس غارب
للتأكد من تطببيق قرار تخفيض أسعار المحروقات.. حملات تفتيشية على محطات الوقود برأس غارب
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