بمناسبة شهر رمضان.. مكافأة شهر للعاملين بجامعة أسيوط و300 جنيه للعمالة الموسمية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن قراره بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجهًا التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى الأمة جميعًا بالخير واليمن والبركات وأن يرفع عن مصر والمصريين وعن الإنسانية بأكملها الوباء والبلاء.



ونوه رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر أن يستفيد من هذه المكافأة أكثر من 26 ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية من جميع المنتسبين بالعمل داخل كليات وقطاعات الجامعة، وذلك بتكلفة إجمالية تتقارب 9 ملايين جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية، وكذلك تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز خلال العام الدراسي الحالي 2019/ 2020، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد على مداومة العمل ورفع مستوى الأداء.



وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن قراره ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 300 جنيه للعاملين الدائمين، وذلك مراعاة للفئات أصحاب الأساسي المنخفض، ونفس المبلغ أيضًا للعمالة الموسمية المتعاقدة أو المؤقتة والعمالة باليومية، موجها بسرعة البدء فى إجراءات احتساب المكافأة ليتم صرفها مع حلول الشهر الفضيل.