AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بمناسبة شهر رمضان.. مكافأة شهر للعاملين بجامعة أسيوط و300 جنيه للعمالة الموسمية

السبت 11/أبريل/2020 - 01:23 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن قراره بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجهًا التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى الأمة جميعًا بالخير واليمن والبركات وأن يرفع عن مصر والمصريين وعن الإنسانية بأكملها الوباء والبلاء.

ونوه رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر أن يستفيد من هذه المكافأة أكثر من 26 ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية من جميع المنتسبين بالعمل داخل كليات وقطاعات الجامعة، وذلك بتكلفة إجمالية تتقارب 9 ملايين جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية، وكذلك تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز خلال العام الدراسي الحالي 2019/ 2020، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد على مداومة العمل ورفع مستوى الأداء.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن قراره ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 300 جنيه للعاملين الدائمين، وذلك مراعاة للفئات أصحاب الأساسي المنخفض، ونفس المبلغ أيضًا للعمالة الموسمية المتعاقدة أو المؤقتة والعمالة باليومية، موجها بسرعة البدء فى إجراءات احتساب المكافأة ليتم صرفها مع حلول الشهر الفضيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يقرر صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين بالمناطق التعليمية

جامعة أسيوط تعلن مضاعفة مكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس

750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

مكافأة 600 جنيه لجميع العاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة حلول شهر رمضان

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارًا بصرف مكافأة للعاملين

ترشيحاتنا

خلية دفن خاصة بالجير الحي.. إجراءات عاجلة لوقف انتشار كورونا في القرى المعزولة

حفيظ دراجي في حوار لـ صدى البلد: يجب أن تعود الدوريات بتلك الشروط.. البعض يدعي تراجع أداء صلاح بسبب بطولة إفريقيا.. وأنصح محرز بالرحيل عن السيتي

مصر تطالب بإعفاء الدول الإفريقية من فوائد الديون بسبب كورونا

بملابس رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

التعليم العالي: بدأنا استخدام العقار الياباني لعلاج كورونا..والنتائج مبشرة

العاملون برئاسة الجمهورية يتبرعون بـ٢٠٪؜ من رواتبهم للعمالة غير المنتظمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة أسترالية: دواء مضاد للطفيليات قادر على علاج فيروس كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

لماذا لا تحب اليابان السيارات الأمريكية؟

تعرف على شخصيات مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال.. صور