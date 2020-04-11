AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالفيديو.. أهالي قرية بالدقهلية يرفضون دفن دكتورة توفيت بسبب كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
تجمهر عدد من أهالى شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، أمام سيارة إسعاف تنقل إحدى الحالات المتوفاة بـ فيروس كورونا المستجد، رافضين دفن طبيبة الباثولوجي المتوفاة في مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية، في قريتهم.

وانتقلت قوة أمنية من مركز أجا فى محاولة لإقناع الأهالى، خاصة "أن إكرام الميت دفنه"، وأن الاعتراض سيؤدى إلى زيادة عدد الأهالي المتجمعين، وهو ما يمثل خطرا شديدا على أهالي القرية.

وطمأن مسئول الطب الوقائى أهالي القرية، بأنه سيقوم بدفنها بنفسه، وأنه تم اتخاذ جميع الطرق الوقائية حتى لا ينتقل الفيروس، وأنه لا خوف من دفنها بالقرية ولكن دون جدوى.

يذكر أن الطبيبة مقيمة بمدينة المنصورة وانتقل الفيروس إليها عن طريق طبيبة من أقاربها كانت عائدة من الخارج، كما نقلت أيضا العدوى إلى طبيبة أسنان وزوجها وآخرين وتم شفاؤهم.

كان عدد الحالات الإيجابية بالدقهلية وصل إلى ٥٢ حالة توفى منهم 6 حالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من انتشار العدوى.. أهالى قرية يعترضون على دفن مسن أصيب بكورونا في البحيرة

أهالي بهتيم يضعون شروطا للدفن بمقابرهم ..تعرف عليها

حضرت فرحا فنقلت العدوى لـ 5 آخرين.. عزل ٥ منازل والمخالطين لهم بقرية بولين.. وجدل بسبب دفن مسن مصاب بكورونا في البحيرة

موتى كورونا.. مشاجرة في المقابر بسبب جثة متوفى .. فيديو

إكرام الميت دفنه.. أهالى قرية بالدقهلية يرفضون دفن طبيبة توفيت بكورونا.. صور

ترشيحاتنا

بزيادة 8 أضعاف.. إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة

ينتقل عن طريق الرذاذ والبيض.. 10 معلومات لا تعرفها عن إنفلونزا الطيور

تنمو عليها بكتيريا مقاومة للمضادات..سر زيادة وفيات كورونا بسبب أجهزة التنفس الصناعي

حسين الشحات يغني بنت الجيران في البلكونة بمشاركة جيرانه.. فيديو

بملابس رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تعرف على شخصيات مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة أسترالية: دواء مضاد للطفيليات قادر على علاج فيروس كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

لماذا لا تحب اليابان السيارات الأمريكية؟

تعرف على شخصيات مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال.. صور