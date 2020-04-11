بالفيديو.. أهالي قرية بالدقهلية يرفضون دفن دكتورة توفيت بسبب كورونا

وانتقلت قوة أمنية من مركز أجا فى محاولة لإقناع الأهالى، خاصة "أن إكرام الميت دفنه"، وأن الاعتراض سيؤدى إلى زيادة عدد الأهالي المتجمعين، وهو ما يمثل خطرا شديدا على أهالي القرية.