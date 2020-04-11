فيديوجراف.. أين يذهب ماء زمزم في ظل غلق الحرم؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن غلق الحرمين الشريفين وما يتعلق بموسم الحج والعمرة القادم وخلو الحرمين من الزوّار والعمّار، تساءل الكثيرون عن مصير ماء زمزم خصوصا بعد إعلان إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.





في ظل التدابير الاحترازية التى أتخذتها الدولة للتصدي ضد فيروس كورونا، طرحت التساؤلات على المختصين في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، الواقع بحي كدي بمكة المكرمة بخصوص مياه زمرم.





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مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يتضمن خزانات عالية الجودة، مصممة ومزودة بأحدث التقنيات لحفظ المياه المباركة وضمان سلامتها، وتتسع تلك الخزانات 55 ألف متر مكعب من مياه زمزم المباركة.





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