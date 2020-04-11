لمواجهة كورونا.. مبادرات خيرية لدعم مستشفى العزل في دمياط

في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بمحافظة دمياط، انطلقت الكثير من المبادرات الخيرية لتقديم الدعم للأسر المتضررة من قرارات الحظر وغلق المحال التجارية وكذلك دعم المستشفيات بتوفير بعض المستلزمات الطبية.





مستشفي التخصصى بدمياط ،عقب اعلانها كمستشفي للحجر الصحى بدمياط ،تسابق الكثير من ابناء محافظة دمياط ،لتقديم الدعم للمستشفي لتاهيلها لاستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد من أبناء دمياط وبدلامن ايداعه مستشفيات العزل خارج المحافظة.





تم دعم مستشفي العزل بدمياط بعدد 70 مرتبة اضافه الى 70 مخدة بقيمة 75 الف جنيه مصري من قبل بعض المتبرعين من ابناء محافظة دمياط وتم تسليمهم الى الدكتور احمد البلتناجى مدير المستشفي لايداعهم بمخازن المستشفي.





ومن جانبه صرح حازم عبدلله احد اعضاء المبادرة ،ان الازمة التى تمر بها البلاد تدعو جميع قوى الشعب لتكاتف والتلاحم يدا واحدة لمواجهة الفيروس اللعين.



