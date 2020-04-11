في زمن الكورونا.. الموركت فاكهة سيناوية تساعد على رفع المناعة

عندما يحل موسم الربيع وتنتهي فاكهة الكلمنتينا، تجد فاكهة خليط ما بين اليوسفي والبرتقال والكلمنتينا، يطلق عليها أهل شمال سيناء الموركت، تأتي في رحلة من الشمال إلى جنوب سيناء، وتباع على سيارات النقل القادمة بأسعار تناسب الجميع، ويقبل عليها المواطنون للشراء، فالسعر لا يتجاوز الـ٧ جنيهات للكيلو.





ويقول الشاب رائد علي، إن هذه الفاكهة أصلها من إسبانيا، وتعتبر خليطا من مارلين اليوسفي والكلمنتينا، وهي غنية بفيتامين "سي" الذي يقي من نزلات البرد، في زمن وباء كورونا.





وأكد أن البائعين يجلبونها من الشمال وتكون طازجة ولا يرفعون سعرها بالرغم من أنها تصدر بسعر ١٣ جنيها للكيلو وتباع للمواطنين بـ٧ جنيهات.





وقال محمد سيد، أحد البائعين، إن مذاقها رائع ويمكن تناولها كثمار أو عصير ولها فوائد صحية عديدة.





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